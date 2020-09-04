Ay ışığında caz!

Festivalin açılış konseri yeşillikler içindeki Swissotel The Bosphorus, Sultan Park’ta gerçekleşti. Besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün öncülüğünde, Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odaman gibi Türkiye’nin en beğenilen caz müzisyenlerinden oluşan beşliye, gecede sahnede önemli caz vokallerinden Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik etti.



Kayıtlar erişime açılacak



İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, bu yıl 20 Eylül’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak. 14 Eylül’e dek İstanbul’un açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrimiçi platformu online.iksv.org üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.



Çevrimiçi platformda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunuluyor.