Ay ışığında caz!
Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali önceki akşam Sultan Park, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen açılış konseriyle başladı. İstanbul Caz Festivali direktörü Harun İzer ve Garanti BBVA Sponsorluk ve Etkinlik Yönetmeni Ersin Babaoğlu’nun konuşması ile açılışı yapılan gecede Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu sahneye çıktı.
Festivalin açılış konseri yeşillikler içindeki Swissotel The Bosphorus, Sultan Park’ta gerçekleşti. Besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün öncülüğünde, Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odaman gibi Türkiye’nin en beğenilen caz müzisyenlerinden oluşan beşliye, gecede sahnede önemli caz vokallerinden Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik etti.
Kayıtlar erişime açılacak
İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, bu yıl 20 Eylül’den itibaren festivalin çevrimiçi platformunda erişime açılacak. 14 Eylül’e dek İstanbul’un açık hava mekânlarında gerçekleşecek konserlerin kayıtları, çevrimiçi platformu online.iksv.org üzerinden Türkiye’nin yanı sıra bütün dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.
Çevrimiçi platformda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunuluyor.