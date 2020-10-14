Ayça Erkol’un öykü kitabı “Bir Kış Gecesi Misafiri” Okurla Buluşuyor

Genç öykücülüğümüzün dikkat çeken isimlerinden Ayça Erkol’un yeni kitabı “Bir Kış Gecesi” Ekim ayı itibarı ile tüm kitap satış noktalarında yerini aldı. Gündelik yaşamın her alanında karşılaşabileceğiniz karakterler, merak uyandıran kurgu ve farklı yazınsal arayışlarla örülü bu kitap, gerçek öyküseverlere hitap ediyor.

Yeryüzü dediğimiz kaypak yerden ışık bir anda çekiliverse… güneş elini, ay eteğini çekiverse… dev bir örtü açsak gökyüzünün tam altına ve düşen yıldızları toplasak tek tek… geriye kalan şey karanlık değil, çırılçıplak soyunmuş, artık ışıktan korkmadığı için hiçbir şeyi saklamaya gerek görmeyen insan doğası olurdu…

Ayça Erkol, dördüncü kitabı olan ‘’Bir Kış Gecesi Misafiri’’ için şunları söyledi: Alakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan dördüncü kitabım ile okur severlerle yeniden buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Her kitap benim için yeni bir arayış ve yeni bir yolculuk. Umarım okurların da farklı tatlar alacağı bir yolculuk olacak.

Yalın bir dil ve mizahi bir anlatımla eserlerini kaleme alan yazarın, Tomris Uyar (Bir Adın Vardı Senin), Hiç Aklımda Yokken ve Sonra Sincaplar Geldi adlı üç kitabı daha bulunmaktadır.