Aydın Dorsay Borusan Sanat Müdürü oldu

2010 yılından bu yana Borusan Sanat bünyesinde farklı birimlerde sorumluluklar üstlenen Dorsay, yakın zamana kadar BİFO, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmekteydi. Sanatçılara ve izleyicilere farklı deneyimler yaşatmak hedefiyle Borusan Sanat’ta birçok etkinliğin ve projenin hayata geçmesinde değerli katkıları bulunan Dorsay yeni görevine istinaden şunları söyledi:

“2021-2022 sezonunda sanatın herkes tarafından ulaşılabilirliğine destek olmak amacıyla seyircili deneyim alanlarımızla eş zamanlı dijital platformlarda konser yayınlarımıza etkin biçimde devam edeceğiz. Sezon başından bu yana radyodan yayınlanan konserler, çevrimiçi platformda kayıt versiyonuyla da müzikseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Borusan Sanat bünyesinde yeni Şef/Müzik Direktörümüzü belirledikten sonra yeni albüm kayıtları ve turneler gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Umuyoruz ki yeni göreve başlayacak Şef/Müzik Direktörü ile Borusan Sanat’a yeni bir soluk getireceğiz” dedi.