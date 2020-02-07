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07.02.2020 - 16:25 |

Aykut Cömert dostları tarafından anıldı

Kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen Aykut Cömert’in kaleme alıp çekme şansı bulamadığı senaryolar ve kreatif direktörlüğünü üstlendiği fakat tamamlayamadığı sosyal sorumluluk projesi, 5 yönetmenin yorumuyla hayat buldu.

Aykut Cömert dostları tarafından anıldı

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Aykut Cömert’in doğum gününü önceki gün senaryolarının hayata geçirildiği özel bir etkinlikle dostlarının katılımıyla kutlandı.

Aykut Cömert’in çalışmaları; Ali Bilgin, Ali Yorgancıoğlu, Hilal Saral, Murathan Özbek ve Pelin Kacar’ın çektiği 5 farklı video çalışması olarak sunulan serginin açılışı, önceki gün Kethuda Hamamı’nda birçok ünlü dostunun da katılımıyla kutlandı. XXX,XXXX,XXXX, ‘in de katıldığı etkinlikte

4 Şubat Salı günü itibariyle Maslak’ta Galeri Siyah Beyaz’da  randevu ile ziyaret edilebilecek. Çalışmalarında beden, cinsiyet, kimlik çatışması, kültür, güzellik miti ve kusursuzluk gibi konuları işleyen, işleriyle hep soru soran ve düşündüren Aykut’un düşlerini 5 farklı yönetmenin gözünden izlemek için bu sergiyi mutlaka ajandanıza ekleyin!

Aykut Cömert dostları tarafından anıldı

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