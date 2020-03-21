Aynı mezarda sonsuz uyku

Cenaze törenine, Muhterem Nur’un yakınları ve Müslüm Gürses’in hayranlarının olduğu yaklaşık 20 kişi katıldı. Cenazeye katılan müzik yapımcısı Muhteşem Candan, Muhterem Nur’un eşi Müslüm Gürses’in mezarının üstüne gömülmeyi vasiyet ettiğini söyledi. Candan, “Muhterem hanım ‘Ben ölünce Müslüm’e kavuşacağım. Orada kemiklerimiz de beraber çürüyecek’ diyordu. Ölümü, Müslüm Gürses’e kavuşmak olarak adlandırıyordu. Müslüm Gürses’in üzerine gömülmek ve mezar taşına ikisinin fotoğrafının konulması vasiyeti vardı” dedi. Muhterem Nur’un cenazesi vasiyeti üzerine eşi Müslüm Gürses’in mezarının üzerine defnedildi. Polisler, koronavirüs salgını nedeniyle ‘sosyal mesafe’ olarak adlandırılan bir metre mesafesine uyulması için cenazeye katılanlara da uyarıda bulundu.



