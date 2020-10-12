Ayşe Erkmen, Beethoven’ın eserini geriye doğru çalıyor

Ludwig van Beethoven’a bir saygı duruşu niteliğindeki sergi, müzik ve sessizlik arasında bağlantılar kuran sanat yapıtlarıyla geçmiş ve günümüz arasında bir köprü inşa ediyor. Sergiye Türkiye’den Ayşe Erkmen katılan Erkmen’in eseri “esile rüf”ü sergi metninde şu ifadelerle aktarılıyor:

“Ayşe Erkmen’in yaratımı, görsel sanatların ve müziğin farklı yollarla aynı insani duyguları ifade ettiğini vurgularken aynı zamanda Beethoven’ın bireyselliğini de yansıtıyor. Bu amaçla Erkmen, Beethoven’ın 1810 tarihli ünlü piyano parçası Für Elise’nin notalarını geriye doğru çalarak provokatif, yeni kalıplar üretiyor. Müzik kulağa alışılmadık gelse de ton dizisi melodik. Böylelikle Erkmen, Beethoven’ı hayatı boyunca meşgul eden bir fenomeni, duymanın ve görmenin hatırlamakla ilişkili olduğunu, ziyaretçilerin deneyimleyebilmesini sağlıyor. Sergiye kapsamlı bir yayın da eşlik edecek.