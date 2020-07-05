Ayşe Erkmen’e heykel ödülü

Ernst Franz Vogelmann Heykel Ödülü jürisi bu yılki ödülün “Sıra dışı sanat anlayışını temsil eden ve işlerine yansıtan” Ayşe Erkmen’e verildiğini duyurdu. Ernst Franz Vogelmann Vakfı ve sanatçının eserlerinin sergilendiği Heilbronn Müzesi tarafından önceki gün yapılan ortak basın duyurusunda, 30 bin euro tutarındaki ödülün 17 Temmuz’da Erkmen’e sunulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde tanınan Ayşe Erkmen’in yer ve mekanla bağlantılı işlerinin izleyiciyi “şaşırtmayı” başardığı belirtildi.