22.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Baba Zula’dan canlı kayıt: Tavus Havası
Baba Zula’nın bestelediği ilk şarkı olan ve ilk kez 1996 yılında “Tabutta Rövaşata” filmin soundtrack albümünde kullanılan “Tavus Havası”, yıllar sonra yeniden canlı olarak kaydedildi.
Dijital müzik platformlarında yayınlanan parça, Gülbaba Records’un ‘Night Dreamer’ ile ortak yayınlayacağı ilk albüm olarak, 2 Ekim tarihinde hem dijital hem de double LP olarak piyasaya çıkacak olan “Hayvan Gibi” albümünün de ilk şarkısı. “Hayvan Gibi”, BaBa ZuLa’nın ilk canlı stüdyo kaydı. Albümün en önemli özelliği ise; dünyaca ünlü Artone stüdyolarında ‘Direct to Disc’ yani direkt olarak plak master’ı üzerine kayıt teknolojisiyle, kesme, biçme ve edit bile yapılmadan tek seferde kaydedilmesi.