Bade Nosa'dan Küskün Yolcunun Türküsü

Bade Nosa'nın yeni şarkısı Küskün Yolcunun Türküsü bugün itibarıyla dijital platformlardaki yerini aldı. Edebiyat dünyamızın usta kalemi Behçet Necatigil'in unutulmaz şiirinden bestelenen şarkının klibi Edremit ve Kazdağları'nda Çağla Çağlar yönetmenliğinde çekildi. Klibin görüntü yönetmenliğini Emre Köktaş üstlendi.

"BU DİZELERE TUTUNUYORUZ"

Bade Nosa, yeni şarkısı ile ilgili şöyle dedi: "Behçet Necatigil 1970’te, 'Küskün Yolcunun Türküsü' ile, ‘Dünya böyle gidiyorsa, elbet bir nedeni var’ diye yazmış. Bugün, 2020’de, dünyanın nereye gittiğini tahayyül etmekte zorlandığımız bir yılın son demlerinde, bu dizelere tutunuyoruz. İçimizde her daim yaşamakta olan yarası saklı çocukluklarımız biliyor dünyanın gidişatının nedenini. Çocukluk çekiyor, çocukluk ağır basıyor. Dünya, hakkı verilmemiş çocuklukların vebaliyle gidiyor gittiği yere."

Küskün Yolcunun Türküsü’nün düzenlemesini Emre Malikler, Bade Nosa, Emre Can Sarısayın yaptı. Şarkının prodüksiyonunu, mix & mastering'i Emre Malikler gerçekleştirdi. Kabak kemaneyi Ruşen Can Acet, gitarı Emre Can Sarısayın, perküsyonu ise Abbas Karacan çaldı.

Bade Nosa, daha önce de Kendim Abla ve 28 şarkılarını yayınlamıştı.