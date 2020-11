Banksy ve RETNA kendi rekorunu kırdı

Art Daily’de yer alan habere göre Bansky’nin 2003 yılında yaptığı “Pulp Fiction” isimli eseri 150 bin dolara, RETNA’nın 2015 yılına ait “They Can’t Come” adlı çalışması ise 175 bin dolara alıcı buldu. Bu satış sonucunda RETNA, kendi rekorunu dördüncü kez kırdı. Sanatçının “Serenity of the mind States Moments of dark days allows Soaring like a search light” isimli eseri geçen yıl aynı müzayede evinden 93 bin 750 dolara satılmıştı. Banksy’nin “Rude Copper” adlı eseri Heritage Müzeyede Evi tarafından yine geçen yıl 62 bin 500 dolara alıcı bulmuştu.