16.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Banksy’den metroya korona graffitileri
Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra metrosunda sefer halindeki bir metro vagonuna koronavirüs temalı resimler yaparken çekilen görüntülerini paylaştı.
Banksy’nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu kıyafetler ve sprey boyayla metroya binerek vagona resim yapan kişinin Banksy olduğu düşünülüyor.
Resimlerde Banksy maske takmayı teşvik ediyor. Banksy’nin kimliği hakkında çeşitli iddialar olsa da, gerçek kimliği hâlâ bir sır. Londra’da toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu ancak sokakta maske takma zorunluluğu bulunmuyor.