Banksy’den metroya korona graffitileri

Banksy’nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu kıyafetler ve sprey boyayla metroya binerek vagona resim yapan kişinin Banksy olduğu düşünülüyor.



Resimlerde Banksy maske takmayı teşvik ediyor. Banksy’nin kimliği hakkında çeşitli iddialar olsa da, gerçek kimliği hâlâ bir sır. Londra’da toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu ancak sokakta maske takma zorunluluğu bulunmuyor.



