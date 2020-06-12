Banksy’nin çalınan eseri İtalya’da bulundu

Ülkenin orta bölgelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda “Üzgün genç kız” adlı yapıtın bulunduğunu açıklayan yetkililer, detaylı bilginin Abruzze bölge savcılığı tarafından basın toplantısında paylaşılacağını belirtti. Grafiti, Bataclan konser salonunun arka çıkış kapılarından birinin üzerine saldırıların anısına çizilmişti.
Ülkenin orta bölgelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda “Üzgün genç kız” adlı yapıtın bulunduğunu açıklayan yetkililer, detaylı bilginin Abruzze bölge savcılığı tarafından basın toplantısında paylaşılacağını belirtti. Grafiti, Bataclan konser salonunun arka çıkış kapılarından birinin üzerine saldırıların anısına çizilmişti.