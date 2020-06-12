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12.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Banksy’nin çalınan eseri İtalya’da bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında yaşanan Bataclan saldırıları anısına, konser salonunun kapısına sokak sanatçısı Banksy’nin yaptığı ve 2019’da çalınan grafitinin İtalya’da bulunduğu açıklandı.

Banksy’nin çalınan eseri İtalya’da bulundu

Ülkenin orta bölgelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda “Üzgün genç kız” adlı yapıtın bulunduğunu açıklayan yetkililer, detaylı bilginin Abruzze bölge savcılığı tarafından basın toplantısında paylaşılacağını belirtti. Grafiti, Bataclan konser salonunun arka çıkış kapılarından birinin üzerine saldırıların anısına çizilmişti.

Karşısında müzik açılan Ayı, arkasını dönüp gittiKarabük'te bir kişinin arabesk şarkı dinlettiği ayı arkasını dönüp ormanda kendini kaybettirdi.
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