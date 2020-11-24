Banksy’nin ‘Che Guevara on Skates’ tablosu satışta

Müzayede evi yetkilileri, Arjantin doğumlu, Marksist devrimci Che Guevara’yı ayağında patenlerle tasvir eden sanatçınının bu eserinin 700 bin sterlin ile 1 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. Ayrıca yetkililer eserin, sanatçının tanınır hale geliği ilk ve ikonik siyasi yerleştirmelerini de içerdiğini belirtiyor. Açık artırma 3 Aralık’ta New York’ta gerçekleşecek.

Bisikleti çalındı

İngiltere’nin Nottingham kentinde Banksy’nin “Hulahop Çeviren Kız” grafitisinin bir parçası olarak trafik işareti direğine bağladığı bisiklet geçen ay çalındı. BBC’de yer alan habere göre bisikletin kaybolduğu Nottinghamshire polisine ya da Nottingham Şehir Meclisi’ne bildirilmedi. Bisikleti kimin çaldığı ise henüz bulunamadı.