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20.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Banksy’nin Monet tablosu açık artırmada

İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin “Show Me The Monet” isimli eseri, önümüzdeki ay Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından online olarak satışa sunulacak.

Banksy’nin Monet tablosu açık artırmada

The Guardian’da yer alan habere göre Banksy’nin 2005 yılına ait bu tablosunda Fransız ressam Claude Monet’nin “Water Lilies” tablosunun içine yerleştirilmiş ters çevrilmiş bir alışveirş arabası ve bir trafik konisi yer alıyor. Müzayede evi yetkilileri, Banksy’nin bu eserinin 3 milyon sterlin ile 5 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. 21 Ekim’de müzaye evinin internet sitesinde gerçekleşecek açık artırmanın öncesinde tablo, önümüzdeki günlerde New York ve Hong Kong’da sergilenecek.

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