Banksy’nin Monet tablosu açık artırmada

The Guardian’da yer alan habere göre Banksy’nin 2005 yılına ait bu tablosunda Fransız ressam Claude Monet’nin “Water Lilies” tablosunun içine yerleştirilmiş ters çevrilmiş bir alışveirş arabası ve bir trafik konisi yer alıyor. Müzayede evi yetkilileri, Banksy’nin bu eserinin 3 milyon sterlin ile 5 milyon sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. 21 Ekim’de müzaye evinin internet sitesinde gerçekleşecek açık artırmanın öncesinde tablo, önümüzdeki günlerde New York ve Hong Kong’da sergilenecek.