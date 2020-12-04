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04.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Banksy’nin ‘Pulp Fiction’ baskısına 125 bin sterlin

İngiltere merkezli Tata Ward Müzayede Evi’nin önceki günlerde düzenlediği çevrimiçi müzayedede İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin 2004 yılına ait “Pulp Fiction” baskısı 125 bin sterline satıldı.

Banksy’nin ‘Pulp Fiction’ baskısına 125 bin sterlin

Hypebeast’te yer alan habere göre sanatçı, eserini Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino’nun 1994 tarihli kült filmi “Pulp Fiction”a saygı niteliğinde yapmıştı. Baskıda John Travolta ve Samuel L. Jackson’ın filmde hayat verdikleri Vincent Vega ve Jules Winnfield karakterleri ellerinde muz tabancalarıyla tasvir ediliyor.

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