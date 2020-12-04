Banksy’nin ‘Pulp Fiction’ baskısına 125 bin sterlin

Hypebeast’te yer alan habere göre sanatçı, eserini Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino’nun 1994 tarihli kült filmi “Pulp Fiction”a saygı niteliğinde yapmıştı. Baskıda John Travolta ve Samuel L. Jackson’ın filmde hayat verdikleri Vincent Vega ve Jules Winnfield karakterleri ellerinde muz tabancalarıyla tasvir ediliyor.



