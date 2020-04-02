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02.04.2020 - 14:58 |

Barbaros'un Instagram konuğu Cecilia Krull

Geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, Instagram hesabından yapacağı canlı yayınlarda dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Barbaros'un Instagram konuğu Cecilia Krull

İlk yayınını La Casa De Papel’in 4.sezonunun yayınlanacağı 3 Nisan Cuma günü, dizinin en az kendisi kadar izleyicileri kendine bağlayan şarkısı My Life is Going On’a hayat veren Cecilia Krull ile gerçekleştirecek olan sanatçı, Cecilia Krull’u sizlerle birlikte evine davet eder gibi Instagram sayfasında ağırlayarak, doğal sohbetler eşliğinde keyifli şarkılar seslendirecekler.  

Daha önce ülkemizde verdiği konserlerde Türkiye’deki hayranlarından yoğun ilgi gören, şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, birkaç gün önce “Losing My Mind “adlı yeni şarkısını da dinleyicilerle buluşturdu.

Barbaros sözü müziği Barış Manço’ya ait olan ‘Evelallah’ ve de 90’ların unutulmaz şarkılarından sözleri Soner Arıca’ya, müziği Soner Arıca ve Sezgin Gezgin’e ait olan “Derbeder” i yeniden yorumladı. Yaz aylarında yayınlanacak bu 2 şarkının ardından Barbaros yabancı bir şarkıyı da sevenleriyle buluşturacak.

3 Nisan Cuma günü saat 22.00’de @barbarosb instagram hesabında gerçekleşecek canlı yayında Barbaros ve Cecilia Krull dinleyicileri evlerindeki keyifli sohbetlerine davet ediyor.

Barbarosun Instagram konuğu Cecilia Krull

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