Başyapıtlar can buluyor!

Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla pek çok insan evinde. Bu süreçte sanat herkesin yardımına yetişiyor. Los Angeles’taki The Getty Museum, Amsterdam’daki Rijksmuseum ve New York’taki The Metropolitan Museum of Art evde kendini izole edenlerin eğlenceli ve yaratıcı vakit geçirmeleri için önceki günlerde sosyal medya hesaplarından bir challange (meydan okuma) başlattı. Etkinlik kapsamında kişilerin en sevdikleri sanat eserlerini seçip evde duran üç nesneyi kullanarak o eseri yeniden canlandırmaları gerekiyor.

‘Self PortraIt, YawnIng’

Paul Morris ise Joseph Ducreux’nün 1783 senesinde yaptığı otoportresini sevdiği için bu eseri yeniden canlandırdığını söylüyor. Ayrıca uykusunu getirmesi için küçük bir kartpostalını da yatağının yanında tuttuğunu da ekliyor. Morris, evde bulduğu kırmızı bir ceketi, kafasındaki şapka için bir havluyu ve kravat içinse bir beyaz bir bulaşık havlusunu kullanmış. Eşi de kendisine yardımcı olan Morris böylelikle bu challenga katılmış.

‘Male Harp Player of the Early Spedos Type’

Irena Orenaj, kendini bir heykele dönüştürerek M.Ö. 2700-2300 yıllarından Kiklad Uygarlığı’na ait tarihi bir eseri günümüze taşımış. Orenaj, “Elektrikli süpürge ile eski bir arp oyuncusuna dönüşmek Getty Images’ın koleksiyonuna bakarken akla gelen ilk şeydi” diye açıklama yapıyor.

‘The Laundress’

Katılımcılar Jean-Baptiste Greuze’nin 1761 yılında yaptığı tablosunu Elizabeth Ariza ve kızı Greuze’nin bu eserine yeniden hayat verdiler. Sadece bu eserle yetinmeyen anne-kız ayrıca Morgan Weistling’in “Strawberry Jam” tablosunu ve Vincent Van Gogh’un “Le lectora de Novela” adlı eserini de canlandırdı.

‘The MIlkmaId’

Dört yakın arkadaşın kurduğu @covidclassic isimli hesap ise bu challange için Johannes Vermeer’in 1657-1658 yılları arasında yaptığı tablosunu seçmiş. Evlerinde bulunan mutfak eşyalarını resme uygun getiren arkadaşlar aralarından birine de seçerek resmi canlandırmışlar. Ayrıca bu dört arkadaş kendi hesaplarında farklı sanat eserlerini de kendilerine göre yeniden yorumlayıp paylaşıyor.

‘The Astronomer’

Johannes Vermeer’in 1668 yılında yaptığı eserini ise Ann Zumhagen-Krause yeniden canlandırmış. Krause, bu resmi canlandırmak için iç mekan resimlerini Google’dan araştırıp doğru nesneleri ve ışıklandırmayı yapmak için uğraşmış. Krause, eşinin ilgisini çektiğini ve ardından birlikte malzemeleri bularak ve ışığı ayarlayarak çektiklerini belirtiyor.

‘InterIor WIth An Easel, Bredgade 25’

Tracy McKaskle ise Vilhelm Hammershoi’nin 1912’de yarattığı tabloyu yeniden canlandırmayı seçti. Bunun nedenini ise “Resimdeki aydınlatmayı gerçekten çok seviyorum ve resmin duvarın üstüne yerleştirilmesini çok sıra dışı buldum” diyor. McKaskle, resmi yeniden yaratmak için bir sandalyenin üzerine çıkmış ve küçük resmi dikkatlice yerleştirmiş. Ardından da orada duran eşyalarını bir kenara koyarak boş bir tuvali duvarın önüne yerleştirmiş.