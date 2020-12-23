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23.12.2020 - 07:00 |

Batman’in ilk sayı kopyası satılıyor

Heritage Müzayede evi, önümüzdeki ay 1940 yılında yayımlanan “Batman No:1”in bir kopyasını satışa sunuyor.

Batman’in ilk sayı kopyası satılıyor

Art Daily’de yer alan habere göre Amerika merkezli Certified Guaranty Company’den sertifikalı tek kopya olan bu sayı, şimdiye kadar herhangi bir müzayedede satışa çıkmamıştı. Müzayede evinin başkan yardımcısı Ed Jaster, bu kopyanın 1 milyon dolardan fazla bir rakama satılacağını ön gördüğünü belirtti. Kara Şövalye’nin çizgi roman dünyasında ilk kez görüldüğü “Detective Comics No:27” ise geçen yıllarda 1.5 milyon dolara satılmıştı. Çizgi roman, müzayede evinin 14 ila 15 Ocak arasında düzenlediği “Comics&Comic Art” adlı açık arttırma kapsamında satılacak.

 

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