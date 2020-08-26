Berlinale ödüllerinde cinsiyet ayrımı kaldırıldı

Yapılan açıklamada dikkat çekici diğer bir detay gelecek seneden itibaren oyuncu ödüllerinde erkek ve kadın kategorilerinin kaldırılacağı oldu. En İyi Kadın ve En İyi Erkek dallarında verilen ödüller yerine En İyi Başrol Performansı ve En İyi Yardımcı Oyuncu Performansı adlı iki Gümüş Ayı ödülü takdim edilecek. Bu kararı alan festivalin direktörleri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian, konuyla ilgili “Oyunculuk alanındaki ödülleri cinsiyete göre ayırmamanın, film endüstrisinde cinsiyete daha duyarlı bir farkındalık sinyali oluşturduğuna inanıyoruz” dedi. Diğer festivallerin de benzer bir uygulamayı değerlendireceği tahmin ediliyor. Berlin Film Festivali programına ait yeni detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.



