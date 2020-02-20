Berlin’e Salinger’lı başlangıç

Avrupa’nın önemli film festivallerinden Berlin, 70’inci yaşında ve taze kararlarla bugün başlıyor. Festivalin uzun yıllar direktörlüğünü üstlenen Dieter Kosslick’in ardından göreve gelen Locarno’nun ‘eski patronu’ Carlo Chatrian, bu yıl ilk kez Berlin’e kendi imzasını atacak. Chatrian, Berlin’e çok sakin bir başlangıç yapmadı. Ana yarışma jüri başkanı olarak Jeremy Irons seçimi, aktöre yöneltilen cinsel taciz suçlamaları ve Irons’ın eşcinsel evliliğe karşı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sonra da festival, adına yaratıcı sinema ödülü verilen ilk direktörü Alfred Bauer’ın Nazi partisiyle bağları Alman basınında yer almasının ardından bir sarsıntı geçirdi. Festival, önce ödülü açığa aldı, önceki gün yaptığı açıklamayla da ödülün yerine bu yıl 70. yıl jüri özel ödülü dağıtılacağını ve Bauer’in geçmişin özel bir komisyon tarafından araştırılacağını duyurdu.



Berlinale, bugün “My Salinger Year”ın açılış filmi olarak gösterimiyle başlıyor. Philippe Falardeau’nun imzasını taşıyan ve yarışma dışı gösterilecek film, Joanna Rakoff’un anı kitabından uyarlama. Margaret Qualley, Sigourney Weaver ve Douglas Booth’un oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir yılını Amerikan edebiyatının kapalı kutusu J.D. Salinger’ın edebiyat ajanı olarak geçiren genç bir üniversite mezunun hikâyesi.



Chatrian’ın ilk yılında Berlinale yarışması kâğıt üzerinde iddialı bir tablo çiziyor. Fransız sinemasının usta isimlerinden Philippe Garrel, kısa süren bir ilişkiyi konu alan “Le sel des larmes”ı ilk kez Berlinale’de sunacak. Yeni Berlin okulunun parlak yönetmeni Christian Petzold’un yeni filmi “Undine”, Güney Kore’li yönetmen Hong Sang-soo “Domangchin yeoja”yla Berlin’de. İngiliz yönetmen Sally Potter, yeni filmi “The Roads Not Taken”la Altın Ayı için yarışıyor.



Bu yıl Chatrian, Berlinale’ye yeni bir yarışma da armağan etti. Encounters adını taşıyan ve “21. yüzyılın aynası olma” iddiasındaki yeni yarışma, estetik ve yapısal olarak cesur filmlerin platformu olarak tanımlanıyor. Romen yönetmen Cristi Puiu (“Malkrog”) ve Alman sinemasının usta ismi Alexander Kruge’nin (“Orphea”) aralarında olduğu isimler Encounters ödülü için yarışacak.