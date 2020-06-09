Beyoğlu Sineması’nda #Sayenizde kampanyası

Fongo üzerinden başlayan kampanyada 250 TL, 500 TL, 1.000 TL, 2.500 TL, 5.000 TL ve 10.000 TL olmak üzere farklı destek opsiyonlarından birini seçerek Beyoğlu Sineması’na destek olan sinemaseverlerin isimleri her seans öncesinde sinemanın perdesinde yer alacak. Sinemadan yapılan açıklamada, “Pandemi süresince kapalı kalan ve bu dönemde de sinema emekçilerinin maaşlarını ve diğer ödeme yükümlülüklerini yerine getiren Beyoğlu Sineması, kapılarını yeniden açabilmek için hâlâ desteğinize ihtiyaç duyuyor” denildi.



