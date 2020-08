Beyrut’a 5 milyon dolarlık destek

Artnet’te yer alan habere göre 11 Ağustos tarihinde Louvre Müzesi, The Global Heritage Fund, The World Monuments Fund, UNESCO ve International Council of Museums da dahil olmak üzere yaklaşık 30 uluslararası kültür kurumu Lübnan ile bir dayanışma bildirisi imzaladı. Bunun sonucunda 5 milyon dolarlık yardım paketi hayata geçirilecek. Bu paket sayesinde şehirdeki hasar görmüş müzeler, anıtlar, tarihi binalar ve kütüphaneler yeniden restore edilecek. Patlamanın yaklaşık 650 kültürel miras alanını etkilediği tespit edilmişti.