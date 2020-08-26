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26.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Beyrut’a 5 milyon dolarlık destek

Uluslararası müzeler ve kültürel miras kuruluşları koalisyonu, bu ayın başında meydana gelen patlamanın ardından Beyrut’un kültürel mirasının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyon dolarlık bir proje başlattı.

Beyrut’a 5 milyon dolarlık destek

Artnet’te yer alan habere göre 11 Ağustos tarihinde Louvre Müzesi, The Global Heritage Fund, The World Monuments Fund, UNESCO ve International Council of Museums da dahil olmak üzere yaklaşık 30 uluslararası kültür kurumu Lübnan ile bir dayanışma bildirisi imzaladı. Bunun sonucunda 5 milyon dolarlık yardım paketi hayata geçirilecek. Bu paket sayesinde şehirdeki hasar görmüş müzeler, anıtlar, tarihi binalar ve kütüphaneler yeniden restore edilecek. Patlamanın yaklaşık 650 kültürel miras alanını etkilediği tespit edilmişti. 

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