BİFO Kasım ayının son konseriyle müzikseverlerin karşısında

Dünyaca ünlü şef Patrick Hahn, Kasım ayının son Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) konseri için yeniden şeflik kürsüsünde… Hahn, daha önce BİFO’nun İstanbul Müzik Festivali kapsamında izleyicilerle buluştuğu 19 Ağustos tarihli konserde topluluğu yönetmiş, bu konser izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

BİFO’nun Hahn yönetimindeki bu ikinci konserinde 1970’lerin sonunda Arvo Pärt’in müzik dilini müjdeleyen en önemli eserlerden biri olan Benjamin Britten’ın Anısına Cantus dinleyenlerle buluşacak.

BİFO, son beş yıl içerisinde Viyana Senfoni Orkestrası, Camerata Salzburg, Bavyera Devlet Operası, Münih Filarmoni Orkestrası gibi Avrupa’nın önde gelen toplulukları ile çalışmış olan Hahn yönetiminde, Beethoven’ın dehasına göre kahramanlığın tasviri olan “Eroica” başlıklı 3. Senfonisi ile gecenin programını noktalayacak. Konser öncesinde ise Aydın Büke ve Serhan Bali keyifli sohbetleriyle dinleyenlere ulaşacak.

BİFO, tüm enerjisi ve heyecanıyla 26 Kasım Perşembe saat 19.00’da Borusan Klasik’te! Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorusanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

26 Kasım 2020 Perşembe 19.00

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

PATRICK HAHN şef

AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi

18.40-19.00

PÄRT: Benjamin Britten’ın Anısına Cantus

BEETHOVEN: 3. Senfoni, Mi bemol Majör, Op. 55, “Eroica”