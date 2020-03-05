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05.03.2020 - 14:27 |

‘Bir Delinin Güncesi’ izleyicilerle buluşuyor

Ayşe Lebriz Berkem'in Aslı Erdoğan'ın hikayesinden oyunlaştırdığı Bir Delinin Güncesi, izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor...

‘Bir Delinin Güncesi’ izleyicilerle buluşuyor

Usta tiyatrocu Ayşe Lebriz Berkem, yazar Aslı Erdoğan’ın Bir Delinin Güncesi hikayesini tiyatro sahnesine taşıdı. Hikayenin oyunlaştırılma süreci ile ilgili şöyle denildi: “Bu hikayeyi, oyuna/performansa dönüştürme aşamasında çıkış noktamız kadının gözünden (kuş bakışı) bu cehennemi nasıl gördüğünü anlatmak oldu. Bu naifliği olabildiğince büyütmek (büyük ölçeğe taşımak) ve gerçek dünya algısını ise küçük ölçeklerde vererek bizdeki iz düşümünü izleyiciye hissettirmekti. Sonuçta bu yaşanan gerçek mi, uydurma mı yoksa sanrılar mı, şimdilik biz de bilmiyoruz. Önemi var mı, onu da bilmiyoruz. Hikâye söylemek istediğini söylüyor; biz de hikâyenin bıraktığı yerden sözü alıp, oyuna dönüştürüyoruz.”Bu hüzünlü ve komik hikaye bu ay izleyicilerle buluşacak.

Oyunu; 5 Mart – 20.30 – Kültüral’da, 8 Mart – 17.00 – Koma’da, 25 Mart – 20.30 – Bomontiada’da izleyebilirsiniz.

‘Bir Delinin Güncesi’ izleyicilerle buluşuyor

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