Biraderler Cabaret 16 Ekim’de KüçükÇiftlik Bahçe’de
Arda Aydın’ın yazıp yönettiği ve rol aldığı Biraderler Cabaret, yüksek temposu ve unutulmaz şarkılara yaptığı coverlarıyla 16 Ekim Cuma akşamı saat 20.30’da KüçükÇiftlik Bahçe’de seyircisiyle buluşuyor. Biraderler Cabaret’de sahnedeki herkes tiyatro oyuncusu ve müzisyeni. Bu yüzden sıradan konser performansları ya da müzikli oyun yapılarından çok farklı.
Biraderler Cabaret, bir müzikli oyun yapmak için kolları sıvayan üç yapımcının hikayesini anlatıyor. Ancak sahnede birçok şey oyunun metni dışında, doğaçlama gelişiyor. Her dakikası izleyicisini şaşırtan sürprizlerle dolu Biraderler Cabaret’de Arda Aydın, Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz rol alıyor. Üç yetenekli oyuncu iki buçuk saatlik gösteri boyunca Pink Floyd’dan Beatles’a, Michael Jackson’dan Daft Punk’a, 90’lı yılların unutulmaz Türkçe hitlerinden hafızalara kazınan film müziklerine kadar toplamda 21 şarkıyı yepyeni versiyonlarıyla seslendiriyorlar. Kendilerine has koreografilerle de bu gösteriyi zenginleştiriyorlar. Biraderler Cabaret’nin müzik düzenlemeleri ise başarılı müzisyen Orçun Tekelioğlu’na ait.
Yazan / Yöneten: Arda Aydın
Oyuncular: Arda Aydın, Mert Yavuzcan, Anıl Altınöz
Orkestra Şefı / Piyano: Orçun Tekelioğlu
Elektrik Bass: Şafak Kocadağ
Davul / Perküsyon: Bilal Nazlıgül
Saksafon: Doruk Bora
Orkestra Düzenleme: Orçun Tekelioğlu
Koreograf: Yasemin Gezgin Yavuzcan
Sahne Tasarımı: Cihan Aşar
Kostüm Tasarımı: Onur Uğurlu