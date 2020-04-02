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02.04.2020 - 15:29 |

Birkan Nasuhoğlu'nun yeni şarkısı yayınlandı

Söz ve müziği kendisine ait şarkılarını tek tek müzik piyasasına sunan Birkan Nasuhoğlu, yeni teklisi DİKEN'i GTR Müzik etiketiyle yayınladı! Kayıtları stüdyo Blue Kite'ta yapılan şarkının düzenlemesi Birkan Nasuhoğlu, Gökhan Türkmen ve Mahmut Albulak imzası taşıyor.

Birkan Nasuhoğlu'nun yeni şarkısı yayınlandı

Birkan Nasuhoğlu Diken'i; 'Sıklıkla içimden gelen fakat nedense bastırmaya çalıştığım bir yerden selam çakıyor. O yüzden, bu şarkıyı paylaşmanın kendimde yaratacağı özgürlük hissini merakla bekliyorum.' sözleriyle açıklıyor.

Diken, bugün itibarıyla GTR Müzik etiketi ile tüm digital platformlarda…

 

 

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