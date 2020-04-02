Birkan Nasuhoğlu'nun yeni şarkısı yayınlandı

Birkan Nasuhoğlu Diken'i; 'Sıklıkla içimden gelen fakat nedense bastırmaya çalıştığım bir yerden selam çakıyor. O yüzden, bu şarkıyı paylaşmanın kendimde yaratacağı özgürlük hissini merakla bekliyorum.' sözleriyle açıklıyor.

Diken, bugün itibarıyla GTR Müzik etiketi ile tüm digital platformlarda…