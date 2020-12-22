Contemporary Istanbul (CI) 2020, önceki gün çevrimiçi olarak sanat severlerle buluşmaya başladı. Milliyet Sanat dergisi de bu yıl Contemporary Istanbul’a Sanatatak Genel Yayın Yönetmeni Ayşegül Sönmez’in danışman küratörlüğünde ve Furat Gürgen’in hazırladığı #tebete adlı bir video sanat projesiyle katıldı. Pandemi öncesine dair duyguları tetikleyerek insanları yarınlar için umutlandırmayı amaçlayan projede, sanatseverlerden içinde sanat olan fotoğraflarını göndermeleri istendi. İzleyiciler de salgından önce gittikleri bir konserde, sergi salonunda ve müzelerde çektikleri fotoğrafları proje kapsamında dergiye gönderdi. Bu fotoğraflar da Fırat Gürgen tarafından birleştirilerek videoya dönüştürüldü. #tebete sergisi http://virtualcontemporaryistanbul.com/ adresinden izlenebilir.

Ayşegül Sönmez, “Kültürlü ve sanatlı günlerimize dair imgeler birikti. Bu imgeleri kullanmak da bize çok keyif verdi” dedi.

‘Meğer varmışım’

Projenin danışman küratörlüğünü üstlenen Ayşegül Sönmez ise proje için “İnsanlar, ‘Bu sene fuarda yokum diye üzülüyordum meğer varmışım’ diyerek videolarını gönderdiler. Aldığımız en güzel tepki buydu. Bu çok hoşuma gitti. Bir yandan da bu proje fizikselliği ve orada olmayı sorguluyor. Neredeyiz? İzleyici nerede? Eser nerede? Eserle izleyici arasında da tekrar düşünmeye sevk ediyor. Bu anlamda dediğim gibi bu tür tepkiler çok hoşuma gidiyor. Bir de o sanat ve kültürü temel aldığımız, kültürlü ve sanatlı günlerimize dair imgeler birikti. Bu imgeleri kullanmak da bize çok keyif verdi. O yüzden de iyi hissettiren bir video oldu. İzleyiciyle birlikte yaptığımız bir iş olması açısından çok güzel. Çünkü fuarlar ve bienaller izleyiciyi bir şekilde kısıtlıyor. Burada öyle olmadı, hep birlikte ürettik” dedi.