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24.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Birmingham Müzesi’nden ‘kendi sergini tasarla’ oyunu

İngiltere’deki Birmingham Müzesi ve Sanat Galerisi, önceki günlerde Londra merkezli StikiPixel adlı oyun şirketiyle iş birliği yaparak Occupy Walls adlı oyunu sanatseverlere sundu. Art Daily’de yer alan habere göre oyunda, katılımcılar küratör görevini üstlenerek kendi sergilerini sanal ortamda tasarlayabilecek.

Birmingham Müzesi’nden ‘kendi sergini tasarla’ oyunu

Platformda, aralarında İngiliz ressam Ford Madox Brown’un “The Last of England” ve İngiliz ressam ve şair Dante Gabriel Rossetti’nin “Proserpine” adlı eserlerinin de yer aldığı müzenin koleksiyonundan 200 eser bulunuyor. Ayrıca sanatseverler, Londra’daki National Gallery ve New York’taki Metropolitan Museum’un da kamuya açık eserlerini kendi sanal müzelerinde sergileyebilecek. Şu anda 75 binden fazla kullanıcının kaydolduğu platforma, www.oww.io adlı internet sitesinden ulaşılabilinir

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