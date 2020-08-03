Aylık kültür sanat dergisi Milliyet Sanat, ağustos sayısının kapağına yeni albümü “Black is King”i dinleyicileriyle paylaşan pop müziğin büyük yıldızı Beyoncé’yi taşıyor. Albüm hakkındaki yazıda Beyoncé’nin politik ortamın nabzını tuttuğunu anlatılıyor. Mayıs ayında ABD’de George Floyd’un, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin yarattığı protestoların ardından Beyoncé yeni görsel albümü “Black is King”de siyahların mücadelesini sanatsal bir bakış açısıyla işliyor ve “Siyahlar olarak dünyanın eksenini değiştirebileceğimize inanıyorum” diyor.

Müzik sayfalarında dikkat çeken konulardan bir diğeri, 1970 yılında yayınlanan ve bu yıl 50. yıllarını kutlayan albümleri merkez altına alıyor. İzolasyon döneminde John Lennon’ın şarkısı “Isolation”ı yeniden yorumlayan ve bir EP çıkaran Two Door Cinema Club, Milliyet Sanat okuyucuları için yeni projelerini anlatıyor. Derginin müzik bölümündeki bir diğer söyleşide ise yeni albümü “Ben Yaşarım”ın kendisini en iyi yansıtan albümün olduğunu ifade eden Sertab Erener, albümün hikâyesini anlatıyor. Eray Aytimur, derginin okurları için Türkiye’de yakın dönemde çıkan caz albümlerinden bir seçkiyle caz dinleyicileri için bir rehber sunuyor.

Derginin plastik sanatlar bölümünde dikkat çeken konulardan biri Cem Erciyes’in imzasını taşıyor ve Pera Müzesi’ndeki “Bir Rüyanın İnşası” adlı sergiye odaklanıyor. Utku Varlık, Bozlu Art Project Mongeri Binası’ndaki sergisi “Sanrı”yı derginin okuyucuları için anlatıyor. Dergi, Dünya Fotoğrafçılık Günü vesilesiyle fotoğraf sanatçılarına kariyerlerindeki en özel fotoğrafı sorduğu dosyaya da yer veriyor.

Derginin sinema sayfalarında Selin Gürel, pandemi döneminde evde film izleyenler için dijital platformlardan yer alan 15 gözden kaçabilecek filmi, okuyucuların dikkatine sunuyor. Diğer bir yazıda, ünlü animasyondan sonra bu aylarda film uyarlamasıyla izleyiciyle buluşması planlanan “Mulan”dan hareketle sinemanın savaşçı kadın kahramanları mercek altına alınıyor. Sinema sayfalarındaki vizyon için gün sayan “The Night Clerk”ten yola çıkan dosyada “Sapık”ın Norman Bates’inden “The Pretty Woman”ın Barney’sine sinema tarihinde iz bırakmış otel görevlileri bir araya getiriliyor.

Poyrazoğlu söyleşisi

Derginin sahne sanatları sayfalarında “Ödünç Yaşamlar” ile Bodrum Zai Yaşam sahnesinde seyirciyle buluşmayı sürdüren Ali Poyrazoğlu, hem bu oyunu hem de Can Remzi Ergen’le oynayacağı provaları süren “Spoonface Kaşıksurat”ı derginin okuyucuları için anlatıyor. BKM, DasDas, Enka Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM, Türk tiyatrosuna 10 yeni yerli yapım kazandıracak bir ortak yapım projesini, beş kurumun sözcüsü derginin okurlarıyla paylaşıyor. Devlet Opera Bale Genel Müdürlüğü’nün pandemi döneminde Youtube’a yüklediği Antalya DOB’un “Figaro’nun Düğünü” prodüksiyonu dergide mercek altına alınıyor.

Derginin edebiyat sayfalarının konuklarından ikisi ayın söyleşisinde Asu Maro’yla bir araya gelen ve nehir söyleşi kitapları “Gel Hayattan Konuşalım”ı anlatan Alper Hasanoğlu ve Filiz Aygündüz. Roman üçlemesinin ardından ilk öykü kitabı “Kesekli Tarla”yı yayımlayan Figen Şakacı, dergide bir söyleşiyle yer alıyor. Derginin edebiyat sayfalarında yer alan diğer bir söyleşide Man Booker ödüllü Kuzey İrlandalı yazar Anna Bruns edebiyatını ve işlediği konuları Milliyet Sanat okurları için anlatıyor.