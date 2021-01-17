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17.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Blanchett’tan sanat galerisi

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, “Sherlock Holmes” serilerinin yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle’un İngiltere’nin East Sussex bölgesinde bulunan malikanesini satın alarak burayı bir sanat mekânına çevirmeye hazırlanıyor.

Blanchett’tan sanat galerisi

Koleksiyonunda Paula Rego, Zhang Huan ve Guang Wei’nin içlerinde olduğu sanatçıların eserleri bulunan oyuncunun sanat mekânında, galerinin yanı sıra meditasyon ve oyunculuk provalarının yapılabilmesi için çeşitli alanlar da olacak. Geçen yıl malikaneyi 3 milyon sterlin’e satın alan Blanchett, sadece sanata koleksiyonerlik anlamında yatırım yapmakla kalmayıp sanatçıların video enstalasyonlarında da rol alıyor.

Blnachet, sanatçı ve yapımcı Julian Rosefield’ın “Manifesto: Art x Agency” sergisinde yer alan video yerleştirmesinde rol almış, proje daha sonra sinemalarda gösterilmişti

Blanchett’tan sanat galerisi


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