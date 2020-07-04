‘Bob Amca’ gideli 25 yıl oldu

Ross, Robert Norman Ross ismiyle 29 Ekim 1942’de Amerika’nın Florida eyaletinde marangoz ve garson anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisede okulu bıraktıktan sonra ABD Hava Kuvvetleri’ne giren Ross, burada ilk resim derslerini aldı. Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra çeşitli sanat okullarına gitti. Islak zeminde yağlı boya çalışmaları yapan Alman ressam William Alexander’ın ‘ıslak üstüne ıslak’ tekniğini öğrenerek bu şekilde eserler vermeye başladı. 1983’te BBC’de yayınlanan “Resim Sevinci” adlı programa başladı. 10 yıldan uzun süre yayınlanan bu program milyonlarca kişi tarafından izlendi. Televizyondaki programında naif hareketleri ve ince mizahı ile insanlar tarafından çok sevilen Ross, 30 dakikadan kısa sürede tamamladığı manzara resimleriyle de izleyenlerin dikkatini çekmişti. Ressam ve televizyoncu olan Bob Ross, 4 Temmuz 1995 yılında hayatını kaybetti.