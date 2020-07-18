Bob Moses’tan albüm öncesi single

Birbirine bağlanarak devam eden altı şarkıdan oluşan ‘Desire’, grup tarafından ‘kulüp müziği için bir konsept kayıt ve insanlığın yönlendirilen ihtiyaçlarının olumlu olduğu kadar tuzaklarını da anlatan, dijital çağ için yazılmış bir aşk masalı’ olarak tanımlanıyor.

Albümle aynı adı taşıyan ilk single hipnotik ‘Desire’, Grammy adayı elektronik müzisyen ZHU işbirliği ile hazırlandı. Parça için Owen Brown’ın yönettiği ve Airplan Studio’nun animasyonlarını hazırladığı interaktif bir klip çekildi.