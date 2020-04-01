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01.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bolşoy Balesi ‘altın koleksiyonunu’ açtı

Rusya’nın koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı tedbirler nedeniyle kapılarını kapatan Bolşoy Tiyatrosu, ‘altın koleksiyonunu’ bale ve opera severler için online olarak açtı.

Bolşoy Balesi ‘altın koleksiyonunu’ açtı

Tiyatro, koleksiyonundan 6 performansı Youtube hesabı üzerinden ücretsiz olarak paylamaya önceki günlerde başladı. İlk olarak “Kuğu Gölü” ile başlayan yayınlar 4 Nisan’a kadar “Fındıkkıran”, “Uyuyan Güzel” ve “Boris Godunov” ve diğer üç eserle devam edecek.  Rusya’nın koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı tedbirler nedeniyle kapılarını kapatan Bolşoy Tiyatrosu, ‘altın koleksiyonunu’ bale ve opera severler için online olarak açtı.

Performansalar ilk olarak Youtube üzerinden saat 19.00’da gösterilecek. Bu saatte izlenmeyen oyunlar ise gösterimden 24 saat sonra ücretsiz olarak Bolşoy Tiyatrosu’nun kendi sitesi üzerinden izlenebilecek. 

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