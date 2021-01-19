Borusan Contemporary'de Acı Reçete Çevrimiçi Konuşmaları

:mentalKLINIK (Yasemin Baydar, Birol Demir) sanatçı ikilisinin, güncel sanat dünyasına “acı bir reçete” olarak sunduğu, küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in üstlendiği ve Borusan Contemporary’de halen devam eden ACI REÇETE #02 sergisi kapsamında düzenlenen “ACI REÇETE Çevrimiçi Konuşmalar” serisinin üçüncü ve son etkinliği, 21 Ocak’ta Borusan Contemporary’nin YouTube kanalında yayınlanacak.

Serginin gündeme taşıdığı hibrid gerçeklik, insan-makine etkileşimleri ve dijital çağda etik gibi meselelere eğilmeyi hedefleyen etkinliğin konuşmacıları, Viyana'daki MAK Müzesi Tasarım Koleksiyonu Yöneticisi ve Dijital Kültür Küratörü Marlies Wirth ile çalışmalarını insan-teknoloji ilişkileri konusunda danışman ve bağımsız küratör olarak Brüksel’de sürdüren Fredo De Smet. "Hibrid Gerçeklik, 21. yüzyılda Yeniden Malzemesizleşme" başlıklı söyleşide sanatın teknolojiyle ilişkisini irdeleyecek olan Wirth ve De Smet, ACI REÇETE #02 sergisinin farklı katmanlarını keşfetmeyi amaçlıyor. Sanatın ve sanatçıların teknolojinin sağladığı olanaklarla mevcut dünya gündemine nasıl bir yorum getirebileceğini konu alan etkinlik, 21 Ocak Perşembe günü saat 18:00'de Borusan Contemporary’nin YouTube kanalından izlenebilecek.

“ACI REÇETE Çevrimiçi Konuşmalar” serisinin tüm oturumları Borusan Contemporary YouTube kanalından izlenebilir ; kısaltılmış konuşma metinleri Türkçe ve İngilizce olarak Borusan Contemporary Blog’da okunabilir.

SERGİ 31 OCAK’A KADAR İZLENEBİLECEK

Borusan Contemporary’nin güncel sanatın yeni formlarına verdiği öneme atıfta bulunan ve pandemi koşullarının sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan ACI REÇETE #02 sergisi, siyah ve gökkuşağı renkleriyle devam ediyor. Serginin merkezinde yer alan Puff Out yerleştirmesi, simlerin değişen renkleri ve robot süpürgelerin ortaya çıkardığı geçici desenlerle küresel gündem ve 21. yüzyıl teknolojisinin yarattığı muğlaklıkların altını çiziyor.

Sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Perili Köşk’teki performatif yerleştirme, hareketli kamera sistemi aracılığı ile koreografik bir video aktarımına dönüştürülerek sanal ortamda tüm dünyadaki sanat izleyicisi ile buluşuyor. Sergi 31 Ocak tarihine kadar Borusan Contemporary’nin internet sitesi üzerinden ve İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Borusan Müzik Evi’nin vitrinine yerleştirilen ekrandan 7/24 canlı olarak izlenebilecek.