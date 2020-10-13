Borusan Sanat etkinlikleri yeni sezonda ücretsiz

Borusan Sanat; güvenli bir ortamda konserlerine devam edecek. Bu sezon, küresel salgına karşı tedbirlerin en üst seviyede uygulanması gerektiği prensibinden hareketle tüm konserlerini izleyiciye kapalı gerçekleştirecek Borusan Sanat, müziği, sanatı ve sanatçıyı korumaya devam ederek, izleyicilere karşı sorumluluk duygusundan ödün vermeyecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) her sezon 12 olan konser sayısı bu sezon 24 canlı radyo yayını, 4 radyo bant yayını olmak üzere tamamı çevrimiçi platformdan yayınlanacak 28 konsere çıkıyor. Aynı şekilde Borusan Quartet 4, Borusan Müzik Evi ise 6 konserinin Aralık ayından itibaren çevrimiçi platformda yayınlanacak kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşacak.

Müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği, dünyada da adından söz ettiren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Borusan Quartet’in yanı sıra; müziğe taze bir soluk getiren konserlere ev sahipliği yapan Borusan Müzik Evi’ndeki bu sezonun tüm konserleri de erişime açılacak. 15 Ekim’den itibaren Borusan Klasik radyosundan yapılacak canlı yayınlar ve Aralık ayından itibaren çevrimiçi platformdan yapılacak yayınlar ile yine muhteşem bir sezon müzikseverleri bekliyor.

Ahmet Erenli: ‘Tüm konserlerimiz ücretsiz’

Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, pandemi etkisinde şekillenen yeni sezon programına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Küresel salgının toplumsal ve sanatsal açıdan giderek ağırlaşan koşullarına karşı sorumluluk üstleniyoruz. Çok istesek de izleyicilere açık olarak gerçekleştirmeyi tasarladığımız her konser, içinde birçok riskler barındırıyordu. Teması azaltma çabamız, nihayetinde kadromuzun giderek küçülmesi anlamını taşıyor; kadromuzun küçülmesi ise hem sanatsal kapasitemizden taviz vermemizi dayatıyor hem de serbest çalışan sanatçılarımız için maddi sorunlara yol açıyordu. Sanatın olduğu kadar sanatçının da korunması gerektiği ilkemizden hareketle, işin maddi yükümlülüklerini göğüslemeye ve bu sezonki bütün konserlerimizi ücretsiz olarak düzenlemeye karar verdik. Borusan Sanat olarak, artırdığımız konser sayımızla, tüm etkinliklerimizi müzikseverlere ücretsiz olarak ulaştıracağımızın haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Radyonun ve sesin gücü…

Borusan Sanat, ekranın ve dijitalleşmenin baskın olduğu günümüz dünyasında, radyonun ve sesin gücünü tekrar keşfe çıkıyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) Açılış Konseri’ni 15 Ekim Perşembe 19.00’da Borusan Klasik radyoda canlı yayınlanıyor. Tüm konserlerin canlı olarak radyoda yayımlanacak olması, dijital üretimin ve ekran bağımlılığının sorgulandığı günümüzde sesin, işitmenin ve her şeyden öte hayalin gücünü yeniden hatırlatacak. Birbirinden farklı ve renkli programlarıyla, Türkiye’nin en çok dinlenen radyolarından biri haline gelen Borusan Klasik’teki canlı yayınlarla, konser heyecanı dinleyicilerin bulunduğu yere taşınacak.

BİFO ile başarılı şefler, müzik dünyasının parlayan yıldızları…

Tüm konserlerinin kaydı Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu’nda gerçekleşecek BİFO’nun yeni sezonunda şeflik kürsüsünde BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal’ın yanı sıra, Sascha Goetzel, Patrick Hahn, Carlo Tenan, Alexander Liebreich, James Judd, Gabor Kali, Garrett Keast, Stanislav Kochanovsky, Thomas Rösner, Domingo Hindoyan ve Cem Mansur yer alacak. Valentina Lisitsa, Naz İrem Türkmen, Midori Goto, Giovanni Guzzo, Jan Mráček, Camille Thomas, Daniel Hope, Zarina Abaeva, Maria Barakova, Xabier Anduaga, Elina Vähälä, Philippe Quint, Ezgi Karakaya, Ferhat Göksel, Erkut Gökgöz, Gökhan Aybulus ve Sezai Kocabıyık ise orkestranın eşlik edeceği solistler arasında…

BİFO, dinleyicilerinin özlemle beklediği yeni sezonu; müziğin üç büyük bestecisinin başyapıtlarından oluşan bir programla açıyor. Eşsiz senfonilerinin her biri ile sonsuzluğa ulaşabilen Gustav Mahler, yapısı ve işçiliği ile yaylı çalgılar için yarattığı dahiyane eseri Grosse Fuge’ü ile Beethoven ve bu bestecilerin arasında zamanımıza en uzak ancak kalbimize en yakın olan büyük usta Mozart’la, yeni sezon başlıyor. 15 Ekim’deki Açılış Konseri’nde BİFO’yu Sascha Goetzel yönetecek. Saat 19.00’da Borusan Klasik’te başlayacak olan canlı radyo yayınının programında; Mahler’in 5. Senfoni’sinden Adagietto; Beethoven’ın Opus 133 Yaylı Çalgılar için Grosse Fuge’ü ve Mozart’ın 40. Senfoni’si yer alıyor.

Borusan Quartet’in yeni yüzü: Nilay Sancar

Kurulduğu 2005’ten bu yana Süreyya Operası’nda verdiği düzenli sezon konserlerine, son yıllarda ENKA’yı da ekleyerek; İstanbul’un her iki yakasında dinleyiciyle buluşan Borusan Quartet’te 2. keman görevinde artık Nilay Sancar yer alıyor.

Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği çok sayıda resital ve oda müziği konserlerinin yanı sıra senfoni ve oda orkestraları eşliğinde solist olarak konserler veren Sancar; 2011’den bu yana Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda (BİFO) başkeman yardımcısı ve ayrıca Orchestra Sion’un başkemancısı. Sanatçı, Hezarfen Ensemble ve Diskant Ensemble ile çağdaş müzik çalışmalarına da devam ediyor.

Borusan Müzik Evi’ndeki konserler çevrimiçinde

Borusan Müzik Evi bugüne dek, müzikteki yeni ve devrimci olanı, konuk ettiği topluluk ve sanatçılar aracılığıyla; meraklılarına ve keşfetmek arzusunda olanlara taşıdı. Bu durum, yenilik denilince akla gelen ilk mekânlardan biri olan Borusan Müzik Evi’nin kimliğinin bir parçası olageldi. Yeni eğilimler, tarzlar ve farklı yaklaşım biçimlerine açık kapısı ve Beyoğlu’nun kalbinde yer alan simgesel konumuyla Borusan Müzik Evi; her yıl Kasım’dan başlayıp Mayıs’a kadar süren sezonu boyunca pek çok iş birliğine imza attı.

Ekim’de canlı yayınla radyoda, Aralık ayından itibaren ekranlarda...

Salgının zorlu günlerinde dahi hız kesmeyen Borusan Müzik Evi; konuklarını Borusan Klasik’te ağırlayarak takipçilerine ulaşmaya devam etti. Sumru Ağıryürüyen & Orçun Baştürk, Murat Sezgi & Çağıl Özdemir, Şevket Akıncı, Gülşah Erol, Korhan Erel, Eray Aytimur, Hezarfen Ensemble, Amy Salsgiver (sa.ne.na), Mercan Dede, Necati Tüfenk & Can İnandım ve Berke Can Özcan gibi pek çok sanatçının, Borusan Klasik dinleyicisine özel olarak hazırladığı programlar; Temmuz ayının sonuna kadar giderek büyüyen bir ilgiyle devam etti. Yeni sezonda da müziğin farklı sesleri, yeniden dinleyicilere ulaşacak! Borusan Müzik Evi’nde,