Borusan Sanat'tan 14 Şubat'a özel aşk hikâyesi
Borusan Sanat, dijital platformlar üzerinden dinleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. BİFO’nun dünyaca ünlü Avusturyalı şef Patrick Hahn yönetiminde vereceği konser 11 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te Borusan Klasik’te canlı yayınlanacak. 14 Şubat Pazar günü saat 11.30’da Borusan Quartet, brousansanat.tv’de dinleyenlerine Milonga’nın büyülü dünyasıyla; Anadolu manzaralarından şehre uzanan bir aşk hikâyesini seslendirecek.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) sevilen konuk şeflerinden Patrick Hahn Borusan Klasik canlı konser yayınıyla 11 Şubat Perşembe günü sahnede olacak. Ünü, anavatanı Avusturya’daki başarılarının ardından tüm Avrupa’ya ve Amerika’ya yayılan Patrick Hahn’ın yöneteceği konserde, 20. yüzyılın müzik dilini belirleyen iki dev isim olan Anton von Webern ve Benjamin Britten’ın yapıtları, tüm zamanların ilham perisi Mozart’ın ünlü "Linz" Senfoni’si ile birleşecek.
11 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te yayınlanacak konser öncesinde saat 13.40’ta Serhan Bali müzik üzerine söyleşisiyle dinleyicilerle bir araya gelecek.
Borusan Quartet, borusansanat.tv’de!
Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarını yayınlamaya devam ediyor. 14 Şubat Pazar günü 11.30’da yayınlanacak “Geçmişten Bugüne” başlığını taşıyan Borusan Quartet konserinde, sevilen tangolar, halk ezgileri düzenlemeleri ve 20. yüzyıl eserlerinden seçmeler seslendirilecek. Dinleyicilerini Milonga’nın büyülü dünyasından eski İstanbul’a, Anadolu’nun uçsuz bucaksız manzaralarından şehirde bir aşk hikâyesine taşıyacak olan konser öncesinde ise Nisan Ak söyleşisi gerçekleşecek.
Müziğin Tüm Renkleri, Borusan Müzik Evi’nde!
“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 12 Şubat Cuma günü saat 23.00’te Aydın Dorsay’ın daha önce 13 Kasım’da hazırlayıp sunduğu ve büyük beğeni toplayan seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.
Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.
CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik
11 Şubat 2021 Perşembe 14.00
13.40 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali
Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Patrick Hahn şef
WEBERN Passacaglia (Düzenleme: Wagendristel)
BRITTEN Frank Bridge’in Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler, Op. 10
MOZART 36. Senfoni, Do Majör, KV 425, “Linz”
ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv
14 Şubat Pazar 11.30
“GEÇMİŞTEN BUGÜNE”
Borusan Quartet
PIAZZOLLA La Muerte del Angel
ÖCAL/MİRZAYEV Eski İstanbul
ŞOSTAKOVİÇ 3. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Op.73-3: Allegro non troppo
EREN/MİRZAYEV Sarıkamış Türküsü
BALCI 1. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nden: Deli Dalga
PIAZZOLLA Chant et Fugue
BALCI Sığınak
GÜRKAN Tango Feeling
SADİ IŞILAY Sultaniyegâh Sirto
BALCI Karahisar Kalesi
KREISLER Liebesfreud
KEVSER HANIM/BALCI Nihavend Longa