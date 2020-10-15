Borusan Sanat’tan 28 çevrimiçi konser

Küresel salgına karşı en üst seviyede tedbirler uygulayan Borusan tüm konserlerini izleyiciye kapalı gerçekleştirecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) her sezon 12 olan konser sayısı bu sezon 24 canlı radyo yayını, 4 radyo bant yayını olmak üzere tamamı çevrimiçi platformdan yayınlanacak 28 konsere çıkıyor. Aynı şekilde Borusan Quartet 4, Borusan Müzik Evi ise 6 konserinin aralık ayından itibaren çevrimiçi platformda yayınlanacak kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşacak.



