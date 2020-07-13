Borusan Sanat'tan yeni sezon açıklaması

Borusan Sanat, Mart ayından itibaren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi konserlerini küresel salgına karşı alınan tedbirler uyarınca Mayıs ayına kadar iptal etmiş; bu süre içerisinde dijital arşivinin bir kısmını erişime açmıştı.

İzleyicilerden yoğun talep gören konser kayıtlarıyla, pek çok ülkede binlerce eve konuk olan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Ekim’den itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Borusan Sanat yeni sezona dair soruları, izleyicilerine gönderdiği ön açıklamayla yanıtlıyor:

“Değerli İzleyicilerimiz,

Sizin de bildiğiniz üzere, küresel salgın nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçtik, geçiyoruz… Mart 2020 itibariyle konserlerimizi iptal etmek durumunda kalsak da; sanatın iyileştirici gücüne inançla dijital arşivimizin bir kısmını erişime açarak, sanatseverlerle paylaştık. Buna rağmen, konser salonlarında sizlerle bir araya gelmeyi çok özledik.

Konserlerimizi nasıl gerçekleştireceğiz, yeni normal sürecinde nasıl bir etkinlik politikası izleyeceğiz, bu konuları merak ettiğinizi biliyor ve bu mektupla; biraz olsun merakınızı gidermeyi amaçlıyoruz. Öncelikle, salgınla ilgili alınan tedbir ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Ne yazık ki, kültür ve sanat dünyası; salgının neden olduğu ekonomik darboğazdan en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Bu dönem, kültür ve sanat camiasında; üzerinde en çok konuşulan konulardan biri sanatta dijitalleşmeydi. Dijitalleşme yanı sıra, konserlerimizde fiziksel mesafenin nasıl korunacağı ve riski azaltma koşulları üzerinde de çok konuşuldu; tartışıldı.

Borusan Sanat olarak, yeni sezon programımızı bugüne dek hep Nisan ayında açıklamıştık. Ancak bu yıla özgü malum sebeple, konser planlarımızı baştan düzenlemeye mecbur olduk ve yeni sezona ait konserlerimizin de tümünü açıklamak yerine Ekim, Kasım ve Aralık konserlerini Eylül ortasında duyurma yolunu seçtik; ayrıca, BİFOKART işlemlerimizin duyurusunu da bu tarihte yapacağız.

Yeni sezonda, Kasım ve Aralık ayları için planladığımız Borusan Quartet yanı sıra Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek konserlerimizi ne yazık ki seyircisiz düzenlemek zorundayız, ancak bu konserlerimizin kayıtlarını web sitemiz üzerinden yayınlayacağız.

Kamu kurumları ve sağlık örgütlerinin yönergeleri, sosyal mesafe ve diğer önleyici tedbirler nedeniyle; her zaman sahnede görmeye alıştığımız Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise bu kez daha küçük bir kadroyla sizlerle buluşacak. Buna bağlı olarak seyirci sayımızın da eski kapasitemize nazaran azalacağını, gerçekleştireceğimiz fiziksel konserlerde mesafeyi korumak amacıyla bu tedbirleri almakla sorumlu olduğumuzu hatırlamanızı rica ediyoruz.

Bu zorlu dönemi birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyor, bu dönem bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Yeni sezonumuzda yeni konserlerimizde sizlerle olmayı yürekten istiyoruz; bu nedenle Eylül ortasında duyuracağımız konserlerde buluşmayı heyecanla bekliyoruz.

Borusan Sanat”