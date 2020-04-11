Boş salonda yeni performans

Sanatçı, 9 Nisan’da “Maria Callas’ın 7 Ölümü” (7 Deaths of Maria Callas) adlı performansını Münih’teki Bavarya Operası’nda prömiyer yapacağını duyurmuştu. Pandemi, sanatçıyı durduramadı ve Abramovic, boş salonda performansının ilkini gerçekleştirdi. Video ve performans sanatının harmanlandığı bu projede Abramovic, besteci Marko Nikodijevic ile iş birliği yaptı. Performansta, Marina Abramovic’in Williem Defoe ile birlikte yer aldığı videoda, Abramovic’in işlerinde sık sık kullandığı bıçak, yılan, ateş ve bulutlar öne çıkıyordu.



