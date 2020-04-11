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11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Boş salonda yeni performans

Dünyanın en popüler performans sanatçısı Marina Abramovic, bir süre önce ilk sergisi “Akış” için geldiği İstanbul’da uzun yıllar sonra gerçekelştireceği ilk performansının müjdesini vermişti.

Boş salonda yeni performans

Sanatçı, 9 Nisan’da “Maria Callas’ın 7 Ölümü” (7 Deaths of Maria Callas) adlı performansını Münih’teki Bavarya Operası’nda prömiyer yapacağını duyurmuştu. Pandemi, sanatçıyı durduramadı ve Abramovic, boş salonda performansının ilkini gerçekleştirdi. Video ve performans sanatının harmanlandığı bu projede Abramovic, besteci Marko Nikodijevic ile iş birliği yaptı. Performansta, Marina Abramovic’in Williem Defoe ile birlikte yer aldığı videoda, Abramovic’in işlerinde sık sık kullandığı bıçak, yılan, ateş ve bulutlar öne çıkıyordu.

Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.
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