11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Boş salonda yeni performans
Dünyanın en popüler performans sanatçısı Marina Abramovic, bir süre önce ilk sergisi “Akış” için geldiği İstanbul’da uzun yıllar sonra gerçekelştireceği ilk performansının müjdesini vermişti.
Sanatçı, 9 Nisan’da “Maria Callas’ın 7 Ölümü” (7 Deaths of Maria Callas) adlı performansını Münih’teki Bavarya Operası’nda prömiyer yapacağını duyurmuştu. Pandemi, sanatçıyı durduramadı ve Abramovic, boş salonda performansının ilkini gerçekleştirdi. Video ve performans sanatının harmanlandığı bu projede Abramovic, besteci Marko Nikodijevic ile iş birliği yaptı. Performansta, Marina Abramovic’in Williem Defoe ile birlikte yer aldığı videoda, Abramovic’in işlerinde sık sık kullandığı bıçak, yılan, ateş ve bulutlar öne çıkıyordu.
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