Boticelli’nin tablosu satışta

The Art Newspaper’da yer alan habere göre müzayede evi yetkilileri, Botticelli’nin 1480 yılında yaptığı bu tablonun 80 milyon dolara alıcı bulacağını tahmin ettiklerini belirtti. Botticelli’nin 2013 yılında “Rockefeller Madonna” adlı eseri 10.4 milyon dolara satılmıştı. Eser, 28 Ocak’ta açık artırmaya çıkacak.