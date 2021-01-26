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26.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Boticelli’nin tablosu satışta

New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi, önümüzdeki günlerde İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin “Young Man Holding a Roundel” adlı tablosunu satışa sunacağını duyurdu.

Boticelli’nin tablosu satışta

The Art Newspaper’da yer alan habere göre müzayede evi yetkilileri, Botticelli’nin 1480 yılında yaptığı bu tablonun 80 milyon dolara alıcı bulacağını tahmin ettiklerini belirtti. Botticelli’nin 2013 yılında “Rockefeller Madonna” adlı eseri 10.4 milyon dolara satılmıştı. Eser, 28 Ocak’ta açık artırmaya çıkacak.

 

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