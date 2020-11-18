Botticelli’nin tablosu nerede?

The Guardian’da yer alan habere göre Botticelli’nin 15. yüzyıla ait eseri, son olarak 2007 yılında New York’taki Salander-O’Reilly Gallery’deki bir sergide ziyaretçi karşısına çıkmıştı. Sergiden birkaç gün sonra galeri sahibi hakkında sahtekarlık suçlamasından soruşturma açılmış ve 2014 yılına kadar dava sürmüştü. Bu süreçte de galerinin diğer ortakları eserin yerini açıklayamadığı için eser hakkında ayrıca bir araştırma başlatıldı.

İstihbarat eseri arıyor

Avrupa İstihbarat Birliği (The European Investigative Collaborations), yaptığı inceleme ve soruştuma kapsamında eserin Kraken Yatırımcı Ortakları’na kayıtlı olduğunu ve şirketin arkasındaki isimleri araştırarak Kraken’ın ortaklarından Kanadalı işinsanı John Dick’in çocukları John Dick II ve Tanya Dick-Stock olduğunu ortaya çıkardı. Dick-Stock basına yaptığı açıklamada isminin Kraken Yatırımcı Ortakları ile ilgili olarak kullanıldığından haberi olmadığını söyledi. Dick-Stock’un sözcüsü ise “Resmin nasıl satın alındığı hakkında bir bilgisi ya da izni yok. Tabloya ne olduğunu ve tablonun kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak eseri bulmak için kaynak ve enerji ayırmayı planlıyoruz” diye açıklama yaptı. Avrupa İstihbarat Birliği eseri aramaya devam ediyor.