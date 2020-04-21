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21.04.2020 - 07:00 |

Breakdans yarışmasına online başvuru

Dünyanın prestijli breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl ilk kez online mecrada da bir yarışma düzenleyecek.

Breakdans yarışmasına online başvuru

Evinde dans etmeye devam edenler için sosyal medya üzerinden başlatılan Red Bull BC One Breaking Records yarışmasında performanslarını video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılardan beklenen ise; breakdans ile özdeşleşen imza figürleri gerçekleştirmek. Dünya çapında bu figürleri en fazla sayıda olacak şekilde sergileyen katılımcılar ise Red Bull BC One Dünya Finali’ni yerinde izleme şansını elde edecek. Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 30 Nisa’a dek 90s ve 30 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında ise Air Flares ismiyle bilinen iki imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Ardından videoyu Instagram üzerinden ‘@redbullbcone’ ve ‘@redbulltr’ hesaplarını etiketleyerek ve “#redbullbreakingrecords” etiketini kullanarak paylaşması.

Yarışmanın başvuru şartlarına ilişkin daha fazla bilgi ise https://www.redbull.com/tr-tr/red-bull-bc-one-instagram-yarismasi adresinde.

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