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21.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Brian Eno’dan 45 yıllık film müziği derlemesi

Bugüne kadar birçok film ve dizi için beste yapan usta müzisyen Brian Eno, bu alandaki çalışmalarından özel bir seçkiyi bir araya getiriyor.

Brian Eno’dan 45 yıllık film müziği derlemesi

Film Music 1976-2020 adlı albümde daha önce yayımlanmamış yedi kayıt da yer alıyor. 45 yıllık film müziği kataloğundan 17 parçalık bir derleme çıkaran Brian Eno’nun seçtiği kayıtlar arasında David Lynch’in “Dune”u, Danny Boyle’un “Trainspotting”i ve Michael Mann’in “Heat”i için yaptığı da yer alıyor. 13 Kasım’da dijital olarak yayımlanacak albüm seneye ocak ayında plak ve CD baskılarıyla satışa çıkacak.

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