Brüksel’de müze yangını

Müze direktörü Paul Dujardin, ilk yıkımın çoğunun çatıda yaşandığını ve çatının alt kısmındaki gösteri sanatları alanının kurtarma çalışmaları sırasında zarar gördüğünü söyledi. Sergi alanlarında da hasar tespit edilse de tek bir enstrüman dışında hiçbir eserin zarar görmediği bildirildi. Dujardin, “Salonlardan tüm sanat eserlerini ve gösteri alanlarından enstrümanları zamanında kaldırabildik. Sadece yeni restore edilmiş ödüllü bir org hasar aldı” dedi. Yangının neden çıktığını belirlemek amacıyla başlatılan soruşturma nedeniyle müze gelecek haftaya kadar kapalı kalacak.