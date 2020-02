Bu çocuklar durdurulamaz!

İmkanları kısıtlı ailelerin çocuklarına müzik ve enstrüman eğtimi veren Barış İçin Müzik Vakfı’nın orkestralarının bugüne dek verdiği konserler hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça ilgi çekti. Bu orkestralardan biri şimdi yeni bir konserle sahnede. Leipzig Operası Çocuk Korosu ile Barış İçin Müzik Gençlik Orkestrası ve Korosu’nun bir araya gelerek hazırladığı “Don’t Stop Me Now!” performansı bugün ENKA’da müzikseverlerle buluşuyor. Genç müzisyenler 2040 yılından bizlere seslenerek umudun hâlâ var olduğunu söylüyor. Tabii bunun da ancak sanatla mümkün olduğunun altını çizerek...

Önceki gün hem genç müzisyenleri hem de koronun şeflerini provada görebilmek için ENKA Oditoryumu’nu ziyaret ettik. Provanın yapıldığı salona girdiğimizde, bizi 2040 yılından gelen iki robot karşıladı. Koro şefi Sophie Bauer ve oyunun yönetmeni Anett Karause’in komutuyla orkestra ve gösteri başladı: Queen’in 1978 tarihli “Don’t Stop Me Now!” (Beni Durdurma) adlı şarkısıyla. Yaklaşık üç saat süren provanın ardından ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Barış İçin Müzik Vakfı Kurucusu Yeliz Baki ve Leipzig Operası Çocuk Korosu yöneticilerinden Martina Hindricks beklenen konsere ilişkin sorularımızı yanıtladı.



“Yan Yana” projesi için nasıl bir araya geldiğiniz?

Martina Hindricks: 2013 yılında kültürler üzerine bir eser yazmaya başladık. Ancak grubumuzda hiç Müslüman üyenin olmadığını fark ettik ve bu kültürü de tanımak adına çocuklarımızla bir proje yapmaya karar verdik. Türkiye’de bu projeyi kiminle gerçekleştirebiliriz diye araştırırken Barış İçin Müzik Vakfı’yla tanıştık. 2014 yılında onları ziyaret ettik ve projemizi anlattık. Mehmet Baki ve Yeliz Baki de bizimle bir şeyler yapma konusunda çok hevesliydi. Birlikte çalışarak 2016 yılında Barış İçin Müzik Orkestrası’nı Leipzig’de ağırladık. Performansımızın büyük ilgi görmesi bize bu projeyi bir adım ileriye götürmemiz gerektiğini düşündürdü. Geçen yılın eylül ayında da bu projenin ikinci ayağı için sıkı bir şekilde çalışmaya başladık.



Gül Mimaroğlu: ENKA Vakfı olarak yıllar öncesinde Barış İçin Müzik Vakfı’yla tanıştık ve birlikte projeler yapmaya başladık. Hem Barış için Müzik Vakfı’nın gençleri ve çocuklarına sahne açtık hem de bu konserler aracılığıyla gençleri müzikle buluşturduk.



Çalışma sürecinizde çocukların birbirleriyle etkileşimi nasıldı?



Martina H.: 2016’daki buluşma gibi bu buluşma da etkileyici geçiyor. Çocukların iletişim olarak kullandıkları diller yetersiz olsa da müzikle kurdukları bağ çok etkileyiciydi. Bu şekilde bir bağ olulşması bizi çok mutlu ediyor.



Çocuklar “Don’t Stop Me Now!” diyerek bizlere ne anlatmak istiyorlar?



Yeliz Baki: Çocuklara 2040 yılına geldiklerinde nasıl bir dünya gördüklerini ve nasıl bir dünyada yaşamak istedikleri soruldu. Onlar da hayal ederken 2040 yılında sanatın her yere yayılmış olduğunu ve bunun bir anayasal hak olması gerektiğini düşündüler. Bir arada sanat üreten insanların iyi bir gelecek kuracaklarına inandılar. Bu gösteride de bunun gerçekleştirebileceğine dair bir mesaj veriyorlar. “Sanat her çocuğun ve herkesin hayatında olmalı” diyerek bizlere sesleniyorlar. “Açın önümüzü! Bizi durdurmayın!” diyorlar. Biz de onların önündeki yolları açmak için elimizden geleni yapıyoruz.



‘Müzikle iletişim kurmak güzel olurdu’



Siz 2040 yılında nasıl bir dünya görüyorsunuz?



Martina H.: Umuttan söz edebilirim sanırım. Düşüncelerim çocuklara çok yakın. Ben de onların çevre sorunlarıyla ilgili tereddütlerini paylaşıyorum. Barış için olan isteğim de onlarla aynı. 2040 yılında homojen bir yaşamla beraber bunun çok güzel olabileceğini umut ediyorum. Her bireyin olduğu gibi kabul edildiği bir dünya olmasını istiyorum. İletişim halinde olmak ve yine müzikle iletişim kurmak güzel olurdu.