İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Red Bull Warm Up projesi alternatif sahneden yeni yetenekleri buluşturabilmek için tekrar başladı. Siz de bu projede yer aldınız. Neler hissediyorsunuz?

Ben 2 sene önce yer almıştım, çok heyecanlı bir süreçti. Müzik kariyerine yeni başlamış biriydim o zaman ve daha en başından Red Bull'un bunu görüp bu projeye beni dahil etmesi beni çok mutlu etmişti. Yeni katılacak arkadaşlara bol şans dilerim ve bol bol keyif. :)

Bu projede yer alan isimlerden biri olarak Red Bull Warm Up'ın müziğinize ne gibi katkıları oldu?

İlk kez profesyonel standartlarda bir klip seti deneyimi yaşamıştım Red Bull Warm Up sayesinde. Benim için anlamı büyük. Her şeyi kendi çabalarıyla, bağımsız bir şekilde yapan bir müzisyenim. Bu tarz bir destek görmek beni çok cesaretlendirmişti. Bir şeyleri iyi yaptığımı hissetmiş ve devam edecek gücü içimde bulmuştum.

Proje bu yıla özel olarak online olarak başvuru alacak. Sona olarak sormak istediğim şey katılımcı adaylara neler tavsiye edersiniz?

"Katılsam mı, katılmasam mı" diye düşünen, çekingen arkadaşlara sözüm; KATILIN! Ne olursa olsun, müzikal yolculuğunuzu ciddiye almanın size hiçbir zararı dokunmaz ve kim bilir, belki çok güzel şeylere vesile olur!

Tüm dünya olarak zor ve epeydir tanık olunmayan günler yaşıyoruz. Salgın döneminde günlük hayatınız nasıl geçiyor?

Başlarda çok iyi geldi, sonra birkaç hafta süren bir buhran, şimdi ise tekrar dengeye oturduğunu hissediyorum her şeyin. Sanırım öyle hemen alışılmıyor böyle gerçeküstü bir sürece. Alıştım sanıyorsun, aslında daha yeni başlıyor. Kolay değil kesinlikle.

Bu süreç elbette bir gün son bulacak. Siz geleceğe, müziğin yarınlarına nasıl bakıyorsunuz?

Bu günlerin acısını çıkarırcasına konser yapalım istiyorum bütün bu durumlar geçtiğinde. Çok eğlenelim, çok gülelim, bol bol sarılalım.

Ruh haliniz nasıl?

Bu aralar buhranlarımın da geçmesiyle açıldım, 3 yeni beste yaptım. Dördüncüsü yolda. Dengemi geri kazanmamla beraber şarkılar da çıkmaya başladı. Sanırım önce yaşadığın dönemi kabul etmek gerekiyor. Ben birkaç hafta kötü hissettim kendimi, gerçekten kötü. Hemen tekrar iyi olmak istedim, ama şimdi dönüp bakınca hiç izin vermemişim kendime doya doya üzülmeye ve o ruh halinden bir türlü çıkamamışım sırf bu yüzden. Karantina süreci bana bunu gösterdi. Karantina olmasaydı ne zaman bu farkındalığı yaşardım bilmiyorum. Bu açıdan iyi oldu.

Elektronik müziğin hem dinlenme oranında hem de konser salonlarında ağırlık kazandığı bir süreçteyiz. Siz de Türkiye'de bu alanda son dönemde dikkat çeken isimlerden biri oldunuz. Bu noktada Türkçe elektronik müziğin gidişatını nasıl görüyorsunuz?

Bence çok iyi gidiyor. İnsanların kendi evinden müzik yapıp yayınlayabileceği bir devirde yaşıyoruz. Daha da artacağını düşünüyorum. Yeni isimler dikkatimi çekiyor ve mutlu oluyorum. Türkçe elektropop büyüdükçe hepimiz için güzel olacak.

Bu süreçte müzisyenlerde üretim sürecinin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yeni projeler, yeni hazırlıklar var mı?

Yeni dört parçadan ilki haziranda yayınlanıyor. İsmi "Beteri yok uslanmaktan". İsyankâr, hareketli bir parça. Heyecanlıyım, çok güzel bir iş oldu, Caner Anar (Playjoy) ile çalıştık. Umarım seversin sen de! :)

Instagram konserleri bu dönemde müzisyenlerle dinleyicileri buluşturan önemli etkinlikler haline geldi. Bu noktada Birkan Nasuhoğlu ile performanslarınız devam edecek mi?

Geçen gün onu konuştuk, bir ara çok sık canlı yayın yaptık, her gün yayın ile yorulunca biraz özlemeye karar verdik. Ama şimdi çok özledik! Yapacağız evet, hem de yakında!

ihsan.dindar@milliyet.com.tr