Buckingham eserleri halkla buluşuyor

Buckingham Sarayı’nın Kraliyet Koleksiyonu’nda yer alan sanat eserleri, 18. yüzyıla ait sarayın temel hizmetlerini güncellemek üzere başlatılan 10 yıllık proje kapsamında, kraliyet ailesinin ünlü resim galerisinden bir süreliğine kaldırılacak ve halkın karşısına çıkacak.



Buckingham Sarayı’ndaki The Queen’s Gallery’de 11 Aralık’ta açılması planlanan “Buckingham Sarayı’ndan Başyapıtlar” (Masterpieces from Buckingham Palace) başlıklı sergide, aralarında Vermeer’in onlarca tablosu ve Titian’ın “Madonna and Child with Tobias and the Angel”ının da yer aldığı 65 eser görülebilecek. Sergilenecek diğer ünlü eserler arasında Rubens’in 1623 tarihl otoportresi, Johannes Vermeer’in hayatta kalan 34 eserinden biri olan “The Music Lesson” ve Claude Lorrain’in “Harbour Scene at Sunset” tablosu bulunuyor.









Neden başyapıt?

Resim Galerisi genellikle Buckingham Sarayı’nın yıllık yaz açılışı sırasında ziyaretçilerini ağırlarken yeni sergi koleksiyondaki çalışmaların halka açık, uzun süreli ilk gösterimi olacak.



Royal Collection Trust’tan yapılan açıklamada “Ziyaretçiler; sanatçıların gayelerini, tabloların neden o günlerde çok değerli olduğunu ve şimdi bu eserleri neden ‘başyapıt’ olarak değerlendirdiğimizi düşünmeye teşvik edilecek” denildi.



Kraliçe’nin en sevdiği tablo



Şubat 2022’ye dek görülebilecek olan sergide, Kraliçe Elizabeth’in en sevdiği eserlerin başında gelen Rembrandt’ın ünlü “The Shipbuilder and his Wife” adlı tablosu da ziyaretçi kaşısına çıkacak.