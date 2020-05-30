Bükreş Bienali’nin küratörü robot Jarvis

Artnet’te yer alan habere göre 19 Mayıs - 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek bienalin küratörü Viyana merkezli stüdyo Spinnwerk’in geliştirdiği Jarvis isimli bir yapay zeka olacak. Spinwerk’in kurucusu Razyan Ion, “Üniversitelerin, galerilerin veya sanat merkezlerinin veritabanlarından; seçilen temaya uygun eserleri seçebilecek” dedi. Bu nedenle de Marvel’ın süper kahramanlarından Iron Man’in Al uşaklarından adını alan Jarvis’in seçimleri, sanat dünyasının radarında olan sanatçılarla sınırlı kalacak. Bienal, sanal gerçeklikle yapılacak ve VR gözlüğü olan herkes bu bienale evinden ve kişisel bilgisayarından erişebilecek. Ayrıca Bükreş ve Viyana’da VR kabinleri kurulacak.