30.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bükreş Bienali’nin küratörü robot Jarvis
Salgın nedeniyle 2022 yılına ertelenen 10. Bükreş Bienali’nin baş küratörü önceki günlerde belli oldu.
Artnet’te yer alan habere göre 19 Mayıs - 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek bienalin küratörü Viyana merkezli stüdyo Spinnwerk’in geliştirdiği Jarvis isimli bir yapay zeka olacak. Spinwerk’in kurucusu Razyan Ion, “Üniversitelerin, galerilerin veya sanat merkezlerinin veritabanlarından; seçilen temaya uygun eserleri seçebilecek” dedi. Bu nedenle de Marvel’ın süper kahramanlarından Iron Man’in Al uşaklarından adını alan Jarvis’in seçimleri, sanat dünyasının radarında olan sanatçılarla sınırlı kalacak. Bienal, sanal gerçeklikle yapılacak ve VR gözlüğü olan herkes bu bienale evinden ve kişisel bilgisayarından erişebilecek. Ayrıca Bükreş ve Viyana’da VR kabinleri kurulacak.
Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.