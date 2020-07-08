"Bulaşıcı Olan İyiliktir" sloganıyla yola çıktık

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi dikkat çekici bir işe imza atıyor. Faaliyetlerinizi de konuşacağız ama başlangıç olarak hiç duymayanlar için sizin deyiminizle bu koloniyi biraz tanımamız mümkün mü? Her şey nasıl başladı?

Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisi yıllardır sanata sanatçıya destek veren bir kuruluştur. Ben, sanata gönül vermiş bir insanım. Bir sanatsever ve sanat koleksiyoncusu olarak sanatla daha fazla iç içe olmak adına Ankara'da kurduk koloniyi. Kolonimizin CEO'su Sayın Hakan Körpi yürütüyor tüm organizasyonları. Ankara’da bir de sanat galerimiz var, fakat klasik galeri mantığıyla çalışmıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız hiç bir iş ticari kaygılarla yapılmamıştır. Sanatçılara açtığımız sergilerin tüm masraflarını biz kurum olarak karşıladığımız gibi satışlardan da hiç bir komisyon almıyoruz. Amacımız, başta da söylediğim gibi sanatı ve sanatçıyı desteklemektir. Çok önemsediğimiz projelerden biri de engelli çocuklarla yaptığımız çalışmalardır. Ayrıca artık gelenekselleşen, her 29 Ekim’de açılışını yaptığımız Cumhuriyet Sergilerimizi de unutmamak gerekiyor. Bu yıl Cumhuriyet Sergisi kapsamında bu projeyi gerçekleştireceğiz. Gelecekteki hedefimiz Türkiye’yi önemli bir sanat müzesine kavuşturmaktır, bunun alt yapısını için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Malum zor bir dönemden geçiyoruz. Zengin fakir, batılı doğulu fark etmeden tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıyayız. Bu noktada yaraların sarılması konusunda farklı sivil toplum kuruluşların faaliyetlerine küresel çapta tanıklık etmekteyiz. Siz de bu süre harekete geçtiniz. Bize bu noktada neler yaptığınız anlatabilir misiniz?

Biz zaten genel olarak sanat ve eğitim deyince akla gelen kuruluşlardan biriyiz. Bu kez de sanatla eğitime destek vermek için yola çıktık. Türk Eğitim Vakfı, eğitim bursları konusunda en etkin çalışan, en güvenilir kurumlardan birisi. Onlar, “Korona Kahramanlarına Destek, Çocuklarına Gelecek” sloganıyla bir proje başlatmışlar. Bu proje kapsamında, Korona Kahramanlarına Vefa Fonu adıyla bir fon oluşturmuşlar. Burada toplanan bağışlarla Covid-19’dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu vermeyi planlıyorlar. İşte biz de bu fona nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve bir sanatçı destek birliği oluşturduk. Çok sayıda sponsor desteğini de yanımıza alarak “Bulaşıcı Olan İyiliktir” sloganıyla yola çıktık, tüm sanatçılara destek ve dayanışma çağrısı yaptık. Bu çağrının ardından o kadar hızlı büyüdü projemiz, o kadar büyük bir dayanışma örneği sergiledi ki sanatçı dostlarımız, hayal ettiğimizin ötesine ulaştı sayımız.

Sanatçılar bu süreçte toplumsal duyarlılık ve moral-motivasyon konusunda ön planda oldular. Online konserler, sergiler, gösteriler aylardır toplumların kendisini daha iyi hissetmeleri için gerçekleştiriliyor. Siz de bu noktada faaliyetlerinize sanatçıları dahil ediyorsunuz. Onlara yönelik de bir çağrı yayınladınız. Nasıl bir birliktelik amaçlıyorsunuz?

Gerçekten öyle, sağlık çalışanlarına minnetimiz büyük, onların ardından sanatçılar en büyük özveri ve desteği gösterdiler bu dönemde. Çağrımıza çok sayıda destek geldi, tam anlamıyla çığ gibi büyüdük diyebilirim. Sanırım Türkiye’nin şu ana kadar yapılmış en büyük sanatçı dayanışması örneğini yaşıyoruz. Plastik Sanatların her disiplininden katılım var. Ressamlar, heykeltraşlar, seramik sanatçıları, fotoğraf sanatçıları, hemen herkes gönülden katıldı. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının çocuklarına burs, diye başlayan proje genişletilerek döviz-19’dan hayatını kaybeden ihtiyaç sahibi tüm insanların çocuklarına burs olarak değiştirildi. Bağışlanan eserler açık artırma yöntemiyle satılacak ve tüm gelir Korona Kahramanlarına Vefa Fonuna aktarılacak.

Sanatçıların eserleri konusunda ne gibi kıstaslar belirlediniz? Göz önünde bulundurduğunuz unsurlar nelerdi?

Katılımın yüksek olması, eserleri sergileme ve katalog basımı konusunda sıkıntı yaratıyor. O nedenle ilk olarak tuval boyutunu küçük tuttuk, sabit ölçüyü 25x35 olarak belirledik. İkinci olarak da, katılmak isteyen tüm sanatçıların eserlerini bağış olarak kabul edip, satışa sunmaya karar verdik. Fakat bütün eserleri sergileme ve kataloğa basma şansımız olmadığından bir seçici kurul oluşturma zorunluluğu çıktı ortaya.

"Bulaşıcı olan iyiliktir" deyip sizinle birlikte yürümeye karar veren sanatçılar kimler oldu?

Önemli sanatçı dostlarımız, çok değerli hocalarımız bu yolda bizi desteklediler ki bu çok gurur verici bizim için. İsim isim saymakla bitiremem, hepsi birbirinden değerli sanatçılar, hepsine yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), dernek olarak desteklediğini açıkladı, kendi üyelerine çağrı yaptı. Tiyatro ve müzik camiasından da destekler geldi. Ceren Atasoy’un proje için yazdığı sözleri Cenk Şen besteledi ve genç müzisyen Melda Gürbey seslendirdi. Böylece proje orjinal müziğiyle de yüreklere dokunmaya başladı.

Başvuru için son tarih 10 Temmuz 2020. Bu süreçte sanatçılara iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

“Bulaşıcı Olan İyiliktir” sloganıyla yola çıktık. TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonuna sanatla destek olmak için Türkiye’nin en büyük sanatçı dayanışmasını gerçekleştirdik. Sanatçılar eserleriyle destek oldu, şimdi iş sanatsever, hayırsever dostlarda... Onların da, satın alarak destek olmalarını bekliyoruz. TEV’ e yaptıkları bağış makbuzu karşılığında eserler teslim edilecektir. Yapılan her bağış Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu olarak dönecektir. Lütfen internet üzerinden yapacağımız sergiyi takip edip satın alsınlar ki bu proje amacına ulaşsın. Ne kadar gelir, o kadar çocuğa kesintisiz eğitim bursu... Bu sayede hem orijinal bir sanat eserine sahip olacaklar hem de bir öğrencinin eğitimine katkı sağlamış olacaklar, desteklerini bekliyoruz.

Bu noktada destekçilerinizden de bahsetmeniz mümkün mü? Zira herkesin malumu olduğu üzere bu tip çalışmalar içten destekler olmadan ilerleyemiyor...

Tabii, en büyük destek sanatçı dostlardan, onlar olmasa projenin hayata geçmesi mümkün değildi. Fakat sanatçı bu desteği verirken onu da desteklemeliyiz ki yükü tek başına üstlenmesin. İşte burada sponsorlarımızın katkısı yürümemizi kolaylaştırdı. PonART, Piece of Art News, Wom Bilişim, Poartstore, dermoskin, Art Contact İstanbul Sanat Fuarı, hepsinin sponsorluk desteği çok kıymetli, projeye güç kattılar. CEO'muz Hakan Körpi'nin emeği çok büyük elbette. Biz gördük ki el ele verince dünyayı güzelleştirmek mümkün. Bu projeyle bunu başarabileceğimize inanıyoruz.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr