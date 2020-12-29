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29.12.2020 - 18:05 |

Bundle'dan arşivlik bir 2020 derlemesi

Türkiye’nin en sevilen haber uygulaması Bundle, tarihin dönüm noktalarından biri olarak anılacak 2020’nin hafızalara kazınan, dikkate değer olaylarını derledi. Best of 2020’de politikadan sanata, spordan yaşam ve bilime, 2020’de hem dünyayı hem de bireysel yaşamlarımızı kökünden değiştiren pek çok olaykronolojik olarak sunuluyor

Bundle'dan arşivlik bir 2020 derlemesi

Türkiye’nin haber uygulaması Bundle, başından bu yana çarpıcı olaylara sahne olan 2020 yılının öne çıkan haberlerini bir araya getirdiği projesi “Best of 2020”yi, geliştirdiği özel bir mikro site ile kullanıcılarının beğenisine sundu.

Çalışmada yılın en çok okunan, en çok paylaşılan, belleklere kazınan olayların yanı sıra spordan yaşama, sanattan teknolojiye farklı kategorilerde tarihin akışını değiştiren gelişmeler yer alıyor.

Aylık 1 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Bundle’da yıl boyunca 500 milyona yakın haber tüketildi.

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